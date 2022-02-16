В Іспанії через посуху з'явилося на поверхні затоплене село

На північному заході Іспанії "спливло" затоплене село, яке було під водою протягом 30 років. Руїни стали новою туристичною точкою.

Село Асередо іспанської провінції Галісія, затоплене у 1992 році, знову з'явилося на поверхні водосховища, пише АР. Серед багатьох уламків під напівзруйнованими дахами видніються ящики з порожніми пивними пляшками і навіть машини.

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Зазначається, що таке явище спровокувала тривала посуха на іспансько-португальському кордоні. Дощів не було вже кілька місяців. Внаслідок цього у водойми залишилося не більше як 15% звичного обсягу.

Місцеві ЗМІ пишуть про те, що юрби туристів вже обстежують вулиці та напівзруйновані будинки.

Рішення про затоплення Асередо та ще чотирьох інших сіл на кордоні Іспанії та Португалії було ухвалено в рамках будівництва гідроелектростанції та греблі на річці Ліма. На момент затоплення в Асередо проживало близько 120 людей. Усі вони отримали компенсації та назавжди залишили рідні місця.

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