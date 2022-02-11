В Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд

На початку лютого 2022 року в Антарктиді різко потеплішало, а на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" навіть зафіксували рекорд – +12.7°C. Це на цілий градус більше, ніж попередній найвищий показник.

Так, у першій половині лютого українські полярники зареєстрували новий температурний рекорд в Антарктиді – +12.7°C. Попередній рекорд було зафіксовано у 1985 році, і він становив +11.7 С. Про це йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

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Зазначається, що аномальні температури були зафіксовані вченими та з інших станцій, зокрема, на острові Кінг Джордж, розташованому на північ від "Академіка Вернадського".

"Такі температурні рекорди насторожують, адже вони є одним зі свідчень зміни клімату. Нагадаємо, що у грудні на нашій станції було зафіксовано інший рекорд — висота снігового покриву досягла трьох метрів", — зазначають українські експедитори.

Таке підвищення температури пов'язують із явищем атмосферної річки, що посилюється сильними гірськими вітрами. Все це свідчить про стрімку зміну клімату.

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