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На Сицилії продають будинки по одному євро

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Сицилія - фото 1
Сицилія / bigpicture

На острові Сицилія на півдні Італії пропонуються десятки будинків на продаж, вартість яких становить один євро. Таким чином місцеві чиновники хочуть відродити громаду і максимально спростити бюрократичні процедури.

У містечку Самбука-ді-Сицилія пропонуються на продаж кілька десятків будинків вартістю в один євро. Мета акції – популяризація сільських районів і відродження громади. Багато жителів переїжджають у більш великі міста, тому місцевість страждає від депопуляції. Чиновники зробили все, що від них залежить, щоб купити житло міг кожен охочий.

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Містечко Самбука на Сицилії

У цих пропозиціях є і свій підступ – покупцеві доведеться відреставрувати придбане житло протягом трьох років після покупки, що обійдеться від 15 тисяч євро (480 тисяч гривень), а також дати заставу в розмірі 5 тисяч євро (160 тисяч гривень), яка повертається після закінчення ремонту.

Понад десяток будинків вже продані. Ще кілька десятків продаються. З нами зв'язувалися люди зі Швейцарії, Франції та Іспанії, пропозиція користується дуже великим попитом, – розповів Джузеппе Качіоппо, заступник мера міста.

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