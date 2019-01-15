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Мандрівка у Венецію стане дорожчою
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У Венеції почнуть стягувати з мандрівників плату за в'їзд у місто.
Всі туристи, які приїжджають тільки на один день (без ночівлі) до Венеції, повинні будуть заплатити від 2,5 до 10 євро. Чиновники сподіваються, що це компенсує збитки, яких туристи завдають місту. Зокрема, отримані кошти будуть спрямовані на очищення території від сміття.
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Італійський уряд дозволив владі Венеції стягувати "податок за вхід" з туристів, що прибувають у місто будь-яким видом транспорту. Вартість "вхідного квитка" буде залежати від сезону. За попередніми даними, внесок з людини може скласти 2,5-5 євро в міжсезоння і 10 євро у високий сезон. Стягувати плату з туристів почнуть влітку цього року. Податок не стягуватиметься з місцевих жителів, студентів і найманих робітників.
Плата за вхід – далеко не перше нововведення у Венеції, що безпосередньо зачіпає туристичний сектор. Влада міста вже заборонила будувати нові готелі в центрі міста, а також намагається обмежити рух круїзних лайнерів. Вже рік у Венеції діють так звані "12 золотих правил поведінки гостей", спрямованих на боротьбу з хамством і асоціальною поведінкою. Так, заборонено сидіти на сходах пам'ятників і галерей. Забороняється також смітити, годувати голубів, пересуватися центром міста на велосипеді, гуляти в купальнику або з голим торсом.
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