Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Церква та мер Рима сваряться через монети у фонтані Треві

  • 8
Як фонтан у Римі став причиною суперечок - фото 1
Як фонтан у Римі став причиною суперечок / instagram.com/nazariilazur

Мер Риму Вірджинія Раджі почала суперечку з католицькою церквою через гроші з фонтану Треві.

Мер Рима Вірджинія Раджі погодила разом з депутатами, що монети з фонтану Треві, який неймовірно популярний, будуть передані до міського бюджету.

І ще: У США сотні людей проїхалися в метро без штанів: фотофакт

Однак таке рішення не надто сподобалось католицькій благодійній організації Карітас, які, зазвичай, забирали ці кошти собі. До слова, за рік туристи поповнювали скарбничку фонтану на майже 1,5 млн євро.


Однак мерія не просто так планує передати кошти на місто, адже Вірджинія Раджі вже стикалась з протестами щодо невирішених проблем Риму, як-от дорогами та вивозом сміття. Хоча такий крок з коштами і виглядає доцільним, однак у Карітас вважають, що це вдарить по ситуації з бідними людьми. А місцеві ЗМІ доволі критично відкликаються про Раджі, видаючи деталі скандалу під заголовком "Гроші, які забирають у найбідніших".

Читайте також: Японія очолила список найрозумніших країн світу

Джерело: BBC
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Старий Новий рік 2019: традиції, прикмети і заборони
  • Вчора, 18:22
  • 1574
Привітання з Старим Новим роком 2019 і прикольні картинки на свято
  • Вчора, 10:00
  • 25577
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1021864
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ