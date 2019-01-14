Церква та мер Рима сваряться через монети у фонтані Треві

Мер Риму Вірджинія Раджі почала суперечку з католицькою церквою через гроші з фонтану Треві.

Мер Рима Вірджинія Раджі погодила разом з депутатами, що монети з фонтану Треві, який неймовірно популярний, будуть передані до міського бюджету.

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Однак таке рішення не надто сподобалось католицькій благодійній організації Карітас, які, зазвичай, забирали ці кошти собі. До слова, за рік туристи поповнювали скарбничку фонтану на майже 1,5 млн євро.



Однак мерія не просто так планує передати кошти на місто, адже Вірджинія Раджі вже стикалась з протестами щодо невирішених проблем Риму, як-от дорогами та вивозом сміття. Хоча такий крок з коштами і виглядає доцільним, однак у Карітас вважають, що це вдарить по ситуації з бідними людьми. А місцеві ЗМІ доволі критично відкликаються про Раджі, видаючи деталі скандалу під заголовком "Гроші, які забирають у найбідніших".

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