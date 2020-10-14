Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День захисника України

На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба

  • 12
Як вибрати корисний хліб - фото 1
Як вибрати корисний хліб

А як ви підходите до вибору хліба? Підозрюємо, що просто берете перший буханець, який трапиться під руки. Насправді ж, потрібно врахувати низку пунктів: починаючи з етикетки та закінчуючи упаковкою.

Отже, на що варто звернути увагу під час вибору хліба, щоб не прогадати.

Це цікаво: Сніданок за п'ять хвилин: як приготувати ліниві "чебуреки"

1. Мультизернові: "мультизерна" (або "7 зерен", "12 зерен" і так далі) може означати різні види очищених або цільних зерен. А що стосується "натурального" і "ремісничого", вони неточні і можуть означати все що завгодно.

На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба - фото 430092

2. Без глютену: якщо ви не чутливі до глютену, перехід на цей хліб може виявитися безглуздим для здоров'я, оскільки він може бути дорогим, менш поживним і мати менші розміри.

3. Зроблено з "древніх" зерен: це стосується таких цільнозернових продуктів, як просо, амарант, ТЕФ, камут та жито. Хліб, приготовлений з цих зерен, може бути кориснішим для здоров'я. Обов'язково перевірте етикетку з інгредієнтами.

4. Дієтичний: низькокалорійний хліб часто означає менше поживних речовин і більше наповнювачів, таких як целюлоза. Уникайте подібних етикеток і просто виберіть хліб, який містить менш ніж 80 калорій і щонайменше 2 грами клітковини на скибочку.

На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба - фото 430093

5. Колір: хліб з низьким вмістом поживних речовин іноді забарвлюють у коричневий колір, щоб він виглядав здоровим. А деякі види білого хліба можуть містити корисніше цельнозернове борошно. Прочитайте етикетку, щоб визначити харчову цінність.

6. Клітковина і загальна кількість вуглеводів: "Найпростіший спосіб визначити хороший хліб – це подивитися на загальну кількість вуглеводів і клітковини, – каже дієтолог з Лос-Анджелеса Ілана Мулштейн. – Ви повинні мати хоча б 1 грам клітковини на 10 грамів вуглеводів. Чим більше клітковини, тим краще".

7. Кукурудзяний сироп: дріжджам потрібен цукор для утворення вуглекислого газу, який змушує хліб підніматися. Але є один підсолоджувач, якого слід уникати: кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. Дослідження пов'язують його споживання з діабетом, ожирінням печінки, високим кров'яним тиском і ожирінням.

На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба - фото 430094

А ще краще – пекти хліб самостійно. Так ви точно знатимете, з чого він складається, а також матимете можливість експериментувати зі смаками та рецептурами.

Читайте також: Названа кулінарна звичка, що допоможе вберегтися від серцевих хвороб

Джерело: Medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 223
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 31190
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2577252
Загрузка...
Новини