На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба

А як ви підходите до вибору хліба? Підозрюємо, що просто берете перший буханець, який трапиться під руки. Насправді ж, потрібно врахувати низку пунктів: починаючи з етикетки та закінчуючи упаковкою.

Отже, на що варто звернути увагу під час вибору хліба, щоб не прогадати.

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1. Мультизернові: "мультизерна" (або "7 зерен", "12 зерен" і так далі) може означати різні види очищених або цільних зерен. А що стосується "натурального" і "ремісничого", вони неточні і можуть означати все що завгодно.

2. Без глютену: якщо ви не чутливі до глютену, перехід на цей хліб може виявитися безглуздим для здоров'я, оскільки він може бути дорогим, менш поживним і мати менші розміри.

3. Зроблено з "древніх" зерен: це стосується таких цільнозернових продуктів, як просо, амарант, ТЕФ, камут та жито. Хліб, приготовлений з цих зерен, може бути кориснішим для здоров'я. Обов'язково перевірте етикетку з інгредієнтами.

4. Дієтичний: низькокалорійний хліб часто означає менше поживних речовин і більше наповнювачів, таких як целюлоза. Уникайте подібних етикеток і просто виберіть хліб, який містить менш ніж 80 калорій і щонайменше 2 грами клітковини на скибочку.

5. Колір: хліб з низьким вмістом поживних речовин іноді забарвлюють у коричневий колір, щоб він виглядав здоровим. А деякі види білого хліба можуть містити корисніше цельнозернове борошно. Прочитайте етикетку, щоб визначити харчову цінність.

6. Клітковина і загальна кількість вуглеводів: "Найпростіший спосіб визначити хороший хліб – це подивитися на загальну кількість вуглеводів і клітковини, – каже дієтолог з Лос-Анджелеса Ілана Мулштейн. – Ви повинні мати хоча б 1 грам клітковини на 10 грамів вуглеводів. Чим більше клітковини, тим краще".

7. Кукурудзяний сироп: дріжджам потрібен цукор для утворення вуглекислого газу, який змушує хліб підніматися. Але є один підсолоджувач, якого слід уникати: кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. Дослідження пов'язують його споживання з діабетом, ожирінням печінки, високим кров'яним тиском і ожирінням.

А ще краще – пекти хліб самостійно. Так ви точно знатимете, з чого він складається, а також матимете можливість експериментувати зі смаками та рецептурами.

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