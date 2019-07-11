На що очікують жінки від чоловіків під час побачення та першого сексу

На платформі Reddit регулярно спалахують бурхливі обговорення про стосунки між чоловіками і жінками, деякі навіть бувають корисними та пізнавальними. Розповідаємо вам про те, на що представниці прекрасної половини людства чекають під час побачення та першого сексу.

Відразу зауважимо, що це обговорення – не наукове дослідження, а це означає, що думки дівчат можуть відрізнятися від тих, які рояться у голові вашої потенційної жертви.

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Побачення має бути продуманим до дрібниць

Стосунки – це складна і, часом, титанічна праця. Здавалося б мобільні додатки зробили все значно простішим, але ж романтику ще ніхто не скасовував. Тому головним для хлопця – не облажатися на першому побаченні. Що про це думають дівчата?

Він пам'ятав кожну дрібницю, про яку ми говорили раніше, навіть те, про що я сама не пам'ятала, – сказала одна дівчина. – А коли ми розійшлися, він майже відразу написав мені, мовляв, розуміє, що я недавно завершила тривалі стосунки, і він не хоче бути незручним для мене, виводячи із зони комфорту, але буде щасливий, якщо ми зустрінемося ще раз.

Не варто забувати, що після побачення дівчата хочуть почути або бодай прочитати у повідомленні, що вам сподобалося проводити з ними час.

"Це, звичайно, вже не зовсім про побачення, а про після, але мене потішило, що хлопець не став грати в ігри розуму, а безпосередньо написав того ж вечора, що йому дуже сподобався проведений зі мною час, – сказала інша користувачка. – Це було приємно і ніби освіжило мене".

Головне – не перегинати палицю під час побачення

Не варто забувати і про турботу опісля побачення. До прикладу, не зайвим буде питання, чи добре вона дісталась до дому після рандеву.

"Ще, якщо ви приїжджаєте і їдете на різних автомобілях, написати повідомлення і запитати, чи нормально я дісталася до будинку, – це добре і показує, що ти все ще думаєш про мене".

А ще дівчатам приємно, коли їм пропонують ідею для наступної зустрічі.

"Він написав мені через якийсь час і запитав, чи добре я добралася, а потім сказав, що дуже хотів би побачитися знову, і відразу ж запропонував ідею для побачення на наступних вихідних. Відмінний спосіб забити "стрілку" без жодних тупих натяків".

А ще представницям прекрасної половини людства подобаються парубки, які не бояться зізнатися, що трішки переживають під час першої зустрічі.

"Мені здається, що кожен раз, коли хлопець не боявся показувати, що він трохи нервує на першому побаченні зі мною, я завжди йшла з ним на друге".

Ну і не варто бути надто самовпевненим. Головне – дотримуватися балансу, який би дозволив вам максимально зблизитися без ситуації, коли вона думає лише про те, що ви марите лише тим, аби залізти до неї у трусики.

Він запитав мене, чи можна доторкнутися до мене і чи сподобається мені це, – розповіла ще одна дівчина. – Це був нормальний хід, і мені справді було приємно.

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На що ж очікують дівчата під час першого сексу з вами?

Головне – тривала прелюдія

Обговорення теми, яка стосується першого сексу, заторкнуло не одну тисячу коментаторок. Вони, власне, й розповіли, чого хотіли під час першого інтимного зв'язку.

Поцілунки в шию без засосів! Ми хочемо максимально відчувати чуттєвість між нами, а не прокинутися вранці ніби тінейджери з похмілля.

Цікаво, що жінкам здається нудним той секс, який відбувається без прелюдій.

"Це досить нудно, коли мужик просто "почпокався" – і все", – відзначила одна з дівчат.

Пам'ятайте й про те, що дівчатам для збудження потрібно значно більше часу. Тому не слід очікувати, що через 10 секунд вона буде вже "готова".

Не забувайте про прелюдію

"Прелюдії приділяють занадто мало уваги, – зауважила одна з учасниць обговорення. – Нерозумно накидатися на нас і чекати, що ми вже на твоєму рівні збудження. Нас треба розігріти. Сприймай жінку як барбек'юшницю. Ти ж не жбурляєш у неї м'ясо, коли вугілля ще навіть не розгорілося?!"

Ну і забудьте про тихенький сором'язливий секс. Дівчатам, як правило, таке не подобається!

Це дуже збуджує, коли чоловік гарчить, або шипить, або бурмоче, або неважливо що, – написала одна дівчина. – Говори сексуально! Шепочи мені у вухо! Все це набагато краще, ніж займатися сексом з кимось, хто поводиться абсолютно спокійно, не видаючи ніяких звуків.

Тепер ви знаєте, чого від вас очікує дівчина не лише під час першого побачення, а й – інтимної зустрічі.

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