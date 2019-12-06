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На що люди звертають увагу, коли закохуються

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Стосунки / elitedaily

Вчені з'ясували, що люди звертають увагу на ті чи інші особливості своїх романтичних партнерів в залежності від того, в якій країні вони живуть.

Зокрема, це залежить від рівня розвитку суспільства, в якому вони проводять найбільше часу. Про це дослідники дізналися, провівши роботу за участю 2 740 людей з шести різних країн. Завдяки участі великої кількості людей, вченим вдалося зібрати осіб з абсолютно різних верств суспільства.

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Всім учасникам запропонували пройти опитування з великим списком параметрів їх потенційних романтичних партнерів. Виявилося, що люди з розвиненого суспільства в основному звертають увагу на стиль одягу і поведінку обраної ними людини, а представникам нижчих верств важливі біологічні параметри типу запаху, доглянутості шкіри і фігури.

Звісно, результати дослідження надмірно узагальнені, але на думку дослідників, вони можуть бути корисні психологам. Наприклад, спостереження можуть допомогти тим, хто працює з сім'ями де чоловік і дружина є представниками різних національностей. Так, знаючи на які саме параметри звертають увагу обидві сторони, професіонали можуть вирішити безліч сімейних проблем.

Закоханість - фото 372545
Закоханість

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Джерело: elitedaily
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