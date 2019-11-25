Ці продукти позитивно впливають на інтимне життя

Приготуйте на вечерю ці продукти, аби ніч була спекотною

Британський дієтолог Аманда Урселл назвала 10 продуктів, які позитивно вплинуть на сексуальне здоров'я чоловіків і жінок. Зокрема, вона порадила пити каву з корицею. Про решту ж "інгредієнтів" читайте далі!

Щоб оживити інтимне життя, варто переглянути свій раціон. Дієтологи рекомендують додати в нього продукти, які балансують рівень гормонів і підсилюють приплив крові до органів малого тазу, тим самим стимулюючи статевий потяг. Аманда Урселл називає 10 відмінних продуктів для поліпшення сексуального життя.

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1. Устриці. Дефіцит цинку в організмі чоловіків призводить до імпотенції. Устриці багаті цинком, а тому корисні для сексуального здоров'я. Дві устриці забезпечують денну норму цинку. Хорошою альтернативою устриць є пісне червоне м'ясо.

2. Лосось. Як і інша жирна риба, лосось містить Омега-3 жирні кислоти, які необхідні для хорошої циркуляції крові, а в результаті – для активного інтимного життя.

3. Стейк. Соковитий м'ясний стейк багатий залізом – найважливішим мікроелементом для підвищення рівня енергії. Нестача заліза робить вас млявими і вбиває бажання робити що-небудь. Також залізо містять вітамінізовані пластівці, горіхи, цільнозерновий хліб, яйця та броколі.

4. Спаржа. Вона багата на важливий для поліпшення кровотоку вітамін B (фолатом). Також спаржа містить корисний для здоров'я серця вітамін Е. Все це говорить про те, що цей овоч сприяє кращому сексу.

Додайте до раціону спаржу

5. Перець чилі. Якщо ваш організм нормально сприймає гостру їжу, для поліпшення сексуального життя можна приправляти їжу перцем чилі. Ця пекуча спеція підвищує температуру їжі, прискорює обмін речовин і викликає прилив адреналіну. Також для пристрасті в ліжку їжу можна приправляти імбиром.

6. Авокадо. Цей зелений плід є потужним афродизіаком. Він містить безліч вітамінів, жирні кислоти, клітковину і білок, які важливі для інтимного здоров'я і чоловіків, і жінок. Авокадо також містить фолати і цинк, які стимулюють приплив крові до органів таза.

7. Вода. Гарне зволоження організму важливе не тільки для подолання стресу та втоми. Воно бореться з сухістю в інтимній зоні. Регулярно пийте воду, і ваше сексуальне життя стане яскравішим.

Пийте якомога більше води

8. Волоські горіхи. Горіхи багаті Омега-3 жирними кислотами і вітаміном Е, які необхідні для здорового серця. А здорове серце відіграє вирішальну роль для підтримки рівня енергії та циркуляції крові.

9. Ківі. Поряд з перцем і темно-зеленими овочами, ківі є прекрасним джерелом вітаміну С, важливого для зміцнення стінок кровоносних судин і поліпшення кровообігу. А це вкрай необхідно для інтимної близькості без проблем.

10. Кориця. П'янкий аромат кориці використовувався в мистецтві спокушання в країнах Далекого Сходу. Кориця стимулює обмін речовин і кровообіг, знімає депресію і налаштовує на позитивний грайливий лад.

Додавайте до кави трішки кориці

Тепер ви знаєте, що потрібно їсти, аби ваше інтимне життя завжди було на висоті!

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