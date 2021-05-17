У США з аукціону продадуть спалений дотла McLaren GT: фотофакт

У США з аукціону Copart продадуть McLaren GT, який згорів дотла. Хоча з суперкара практично нічого не залишилося, проте провести торги це не заважає.

Як видно з фото, опублікованих на сайті аукціону Copart, автомобіль повністю знищений вогнем – у суперкара не залишилося жодної придатної до перепродажу деталі. Пізнати McLaren можна хіба що за фрагментами випускної системи і збереженими колісними дисками.

І ще: На продаж виставили Toyota FJ Cruiser, який переробили у кабріолет: фото

З опису до лота можна дізнатися, що купа обгорілого вуглепластику і металу ще недавно була суперкаром McLaren GT 2021 року випуску, і коштував такий автомобіль щонайменше 212 тисяч доларів. Що сталося з британським купе невідомо, але покупець може отримати всі необхідні документи на машину. Територіально спалений суперкар розташований у Техасі.

Ідентифікаційний номер згорілого McLaren GT вже є в американських базах даних, так що скористатися документами на суперкар з кримінальним наміром і поставити таке купе на облік в США не вдасться.

Читайте також: Водій Hummer випадково спалив свій позашляховик: як йому це вдалося