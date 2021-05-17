Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Alfa Romeo 4C перетворили на потужний спорткар: чим він особливий

  • 21
Спайдер Abarth - фото 1
Спайдер Abarth / flipboard

Марка Abarth вирішила вшанувати пам'ять одного з найуспішніших авто у своїй історії і побудувала штучний спорткар на агрегатах Alfa Romeo 4C.

Оригінальний спайдер Abarth 1000 SP, розроблений під керівництвом інженера Alfa Romeo Маріо Колуччі, побачив світ у 1966 році. Легкий і верткий, він отримав літрову карбюраторну четвірку потужністю 105 сил, "механіку", а також підвіску зі стабілізаторами і телескопічними амортизаторними стійками, пише cnet.

І ще: У Києві продають легендарну Волгу 1955 року за 100 тисяч доларів: стан авто вражає

В основі сучасного Abarth 1000 SP лежить вже не трубчаста сталева рама, як у попередника, а монокок з алюмінієвою передньою частиною.

У центрі стилю Abarth і Alfa Romeo говорять, що ідея побудови машини в дусі 1000 SP виникла в 2009 році. Але тільки цьогоріч вона набула реальних обрисів. А нові технології дозволили поєднати дизайн 60-х років минулого століття з аеродинамічною ефективністю рівня сучасних спорткарів.

Alfa Romeo 4C перетворили на потужний спорткар: чим він особливий - фото 459879

Alfa Romeo 4C перетворили на потужний спорткар: чим він особливий - фото 459880

Це цікаво: Три позашляховики з пробігом, які цінують за надійність

пропозиції партнерів
Новини