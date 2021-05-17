Alfa Romeo 4C перетворили на потужний спорткар: чим він особливий

Марка Abarth вирішила вшанувати пам'ять одного з найуспішніших авто у своїй історії і побудувала штучний спорткар на агрегатах Alfa Romeo 4C.

Оригінальний спайдер Abarth 1000 SP, розроблений під керівництвом інженера Alfa Romeo Маріо Колуччі, побачив світ у 1966 році. Легкий і верткий, він отримав літрову карбюраторну четвірку потужністю 105 сил, "механіку", а також підвіску зі стабілізаторами і телескопічними амортизаторними стійками, пише cnet.

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В основі сучасного Abarth 1000 SP лежить вже не трубчаста сталева рама, як у попередника, а монокок з алюмінієвою передньою частиною.

У центрі стилю Abarth і Alfa Romeo говорять, що ідея побудови машини в дусі 1000 SP виникла в 2009 році. Але тільки цьогоріч вона набула реальних обрисів. А нові технології дозволили поєднати дизайн 60-х років минулого століття з аеродинамічною ефективністю рівня сучасних спорткарів.

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