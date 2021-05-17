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На продаж виставили Toyota FJ Cruiser, який переробили у кабріолет: фото

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Toyota FJ Cruiser - фото 1
Toyota FJ Cruiser / carsandbids

Toyota ніколи не випускала позашляховик FJ Cruiser з відкритим кузовом. І це безумовно не влаштовувало власника одного з таких авто, який відвіз машину у каліфорнійську компанію Newport Convertible Engineering для переобладнання. Дивіться, що з цього вийшло.

Так, майстри Newport Convertible Engineering зрізали дах Toyota FJ Cruiser і встановили замість нього м'який верх з механічним приводом. Аналогічним чином у компанії переробили близько 35 таких FJ Cruiser, пише Cars and Bids. Крім модифікації кузова, було внесено кілька інших змін. Наприклад, позашляховик тепер оснащений комплектом 17-дюймових коліс TRD, стійками Bilstein і системою задньої пневмопідвіски Airlift.

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У стандартну комплектацію автомобіля входять блокування заднього диференціала, захисні пластини днища, чорні розширювачі крил і бампери, повнорозмірне запасне колесо, фаркоп, водовідштовхувальна оббивка сидінь, гумоподібна підлога в салоні і багажнику, програвач компакт-дисків і аудіосистема з дев'ятьма динаміками.

Як і інші FJ Cruiser, цей оснащений 4,0-літровим атмосферним двигуном V6 потужністю 239 к.с., який обертає всі чотири колеса через п'ятиступінчасту автоматичну коробку передач і двоступеневу роздавальну коробку.

На продаж виставили Toyota FJ Cruiser, який переробили у кабріолет: фото - фото 459787
На продаж виставили Toyota FJ Cruiser, який переробили у кабріолет: фото - фото 459785
На продаж виставили Toyota FJ Cruiser, який переробили у кабріолет: фото - фото 459786
На продаж виставили Toyota FJ Cruiser, який переробили у кабріолет: фото - фото 459784
На продаж виставили Toyota FJ Cruiser, який переробили у кабріолет: фото - фото 459783

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