Тоні Хоук розповів про переваги електричного Mercedes-Benz EQT: відео

Легендарний скейтбордист Тоні Хоук знявся у рекламі нового концепткара Mercedes-Benz EQT. Електрокар був представлений під час прес-конференції 10 травня й надійде у продаж у 2022 році. У короткому ролику зірка екстремального спорту розповідає про те, чому вибрав електричний транспорт.

Під час презентації нового електричного концепткару стало ясно, що запропонує Mercedes любителям активного відпочинку та поїздок з сім'єю на природу у найближчі кілька років, пише 4PDA.

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Мінівен позиціонується як преміальний засіб пересування, що володіє підвищеним комфортом. Цього разу в рекламі засвітився сам Тоні Хоук. Він хвацько проїхався на електричному лонгборді, а після розмістив його в спеціальному місці у багажнику машини, де той заряджається.

Однією з фішок нового автомобіля стане інформаційно-розважальна система MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Вона заснована на технології ШІ та вміє прогнозувати дії водія на основі його звичок. Це означає, що з часом комп'ютер зможе краще передбачати дії та бажання власника. Керування системою здійснюється за допомогою голосу, а також величезного сенсорного дисплея.

Представники німецького автовиробника повідомили, що продажі стартують у 2022 році. На вибір буде доступна як п'ятимісна модель, так і великий мінівен на сім посадкових місць з величезним багажником.

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