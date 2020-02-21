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На озері Мічиган виросли химерні "крижані вулкани"

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Вулкани на озері - фото 1
Вулкани на озері / twitter

У США на озері Мічиган зафіксували рідкісне природне явище: крижані вулкани. Про феномен у своєму твіттері повідомило відділення Національної метеорологічної служби США в місті Гранд-Рапідс.

Експерти прийшли до висновку, що крижані вулкани утворюються внаслідок коливання води: верхній шар замерзає, а нижній постійно рухається, в результаті і виходять такі крижані конічні виступи, з яких вивергаються фонтани води.

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Іноді крижані вулкани можуть досягати десяти метрів у висоту, але зазвичай вони істотно нижчі. Вчені застерігають, що підійматися на такі утворення небезпечно, оскільки вони порожнисті усередині і можуть обрушитися під вагою людини, а самостійно вибратися з крижаного колодязя дуже важко.

Попри назву, "крижані вулкани" не мають нічого спільного з кріовулканами, що утворюються на деяких об'єктах Сонячної системи, таких як Європа (супутник Юпітера) і Енцелад (супутник Сатурна).

На озері Мічиган виросли химерні 'крижані вулкани' - фото 387471

На озері Мічиган виросли химерні 'крижані вулкани' - фото 387470

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Джерело: twitter
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