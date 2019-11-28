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Чоловік провів весь день на озері, щоб зробити ідеальне фото білки, і у нього вийшло

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Ідеальне фото білки - фото 1
Ідеальне фото білки / instagram

Нідерландський фотограф Дік ван Дуйн провів цілий день на озері в провінції Брабант, щоб зробити ідеальну фотографію білки. Дивіться, що з цього вийшло.

Ван Дуйн – відомий фотограф дикої природи. Його послугами користувалися відомі видання, серед яких CNN, NBC, FOX, Daily Mail. А деякі його роботи ви, цілком можливо, навіть бачили.

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Цього разу фотограф захотів зробити "ідеальну фотографію" білки і для цього провів від світанку до заходу сонця на одному з озер в провінції Брабант.

Я ніколи і подумати не міг, що коли-небудь зроблю таку фотографію мрії, де все ідеально: осінні кольори на тлі, світло і краплі води, – написав чоловік у своєму Instagram.

Чоловік провів весь день на озері, щоб зробити ідеальне фото білки, і у нього вийшло - фото 370832

Чоловік провів весь день на озері, щоб зробити ідеальне фото білки, і у нього вийшло - фото 370833

Чоловік провів весь день на озері, щоб зробити ідеальне фото білки, і у нього вийшло - фото 370834

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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