National Geographic запустив освітню платформу для школярів та їхніх батьків

Медіабренд National Geographic запустив освітню онлайн-платформу про природу і тварин. Вона призначена для різного віку: від дошкільнят до учнів старших класів та їхніх батьків.

Інтернет-майданчик [email protected] об'єднує всі сервіси компанії і надає доступ до пізнавального і розважального контенту. Заняття розділені за рівнями навчання. Уроки присвячені вивченню біології, екології, географії, геології та інших наук, кожен курс містить як текстові, так і відеоматеріали.

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З розважального контенту – тести і відео. Є також підкасти та гайди. Батьків не обділили: для них зробили рубрику з порадами, наприклад: "Як прищепити дитині доброту", "Як говорити з дітьми про коронавірус" або "Як разом побудувати годівницю для птахів". Доступ до всіх матеріалів безкоштовний.

У будні дні будуть проводитися стрім з вченими, трансляції називаються "Кабінет дослідника".

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