На онлайн-уроці з математики допустили помилку: відеофакт

В умовах карантину почала працювати Всеукраїнська школа онлайн, в рамках якої проводяться уроки для учнів 5-11 класів. Так, на одному зі занять математики помітили помилкове розв'язання прикладу. Відео опублікували в мережі.

Уже на першому онлайн-уроці з математики для 5-го класу вчителька допустила помилку, коли пояснювала завдання про обчислення швидкості катера, який пливе проти течії.

До слова: Всеукраїнська школа онлайн: дивитись трансляцію відеоуроків 5-11 класів

Так, викладачка запропонувала завдання, де потрібно було з'ясувати швидкість катера, що пливе проти течії. Для цього, як пояснила вона, від швидкості катера потрібно відняти швидкість течії.

У наведеному прикладі (30,2 - 2,2) у викладачки в результаті вийшло 18 замість 28.

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