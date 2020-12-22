Дайте гріш відьмакові: Netflix показав, як пісня звучить різними мовами

Netflix показав, як пісня "Дайте гріш відьмакові" з серіалу "Відьмак" звучить різними мовами. Дивіться веселий ролик на Радіо МАКСИМУМ!

Композицію продемонстрували спочатку англійською – мовою оригіналу. Після цього вона прозвучала польською, чеською, угорською, турецькою, португальською, німецькою, іспанською, російською, тайською, французькою, японською й італійською мовами.

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"Наші Любистки по всьому світу об'єдналися для створення особливого глобального міксу вашого улюбленого гімну з "Відьмака", – йдеться у підписі до кліпу.

Пісню "Дайте гріш відьмакові" у серіалі виконав персонаж Любисток, роль якого виконує британець Джої Беті. Мелодію спільно написали композитори шоу – американка Соня Білоусова і Джион Остінеллі. Беті зазначив, що теж брав участь у створенні пісні.

Раніше Netflix опублікував підбірку невдалих дублів зі зйомок першого сезону серіалу "Відьмака". У ній актори плутають репліки, розмовляють з командою за кадром, не справляються з реквізитом, а також сміються.

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