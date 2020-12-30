Дизайнери показали, як виглядали б серіали Netflix, якби вони були книгами

З початку пандемії та введення карантину багато хто обіцяв, що буде більше читати, але все одно витріщався в телевізор. Тому ентузіасти вирішили "перевести" телевізійні проєкти у друкований формат.

Промислові дизайнери з англійської фабрики, яка займається виготовленням дверей Climadoor, зобразили, як виглядали б їхні улюблені серіали Netflix, будь вони вінтажними книгами.

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Подивіться, як виглядають в їхній інтерпретації "романи" "Помаранчевий – хіт сезону", "Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля", "Кінь БоДжек", "Дивні дива", "Академія Амбрелла" і "Ретчед".

Помаранчевий — хіт сезону

Король тигрів: Вбивство, хаос і божевілля

Кінь БоДжек

Дивні дива

Академія Амбрелла

Ретчед

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