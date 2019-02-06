На Місяці зафіксована рекордно низька температура

В ході пілотованих місій програми "Аполлон" було встановлено, що денні температури на супутнику Землі досягають 127 градусів Цельсія, а нічні опускаються до мінус 170 градусів Цельсія.

Заміри проводилися на видимій стороні Місяця. Однак тепер автоматична міжпланетна станція "Чан'е-4" зафіксувала ще більш холодні температури.

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Китайський зонд працює на зворотному боці Місяця з 3 січня 2019 року. Під час довгої місячної ночі (триває вона два земних тижні) станція зафіксувала зниження температури до мінус 190 градусів Цельсія. Різницю між даними, отриманими раніше місією "Аполлон", вчені пояснюють різним складом грунту на різних сторонах Місяця. Однак це поки лише здогад, і більш точні результати повинен принести аналіз зразків грунту із зворотного боку Місяця.

До того ж днями вивчення зразків, доставлених з Місяця місією Апполон-14 ще у 1971 році, дало несподівані результати. Вчені встановили походження цього фрагмента великої скелі.

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