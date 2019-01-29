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На Місяць відправлять манекени, щоб виміряти радіацію

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Науковці хочуть перевірити рівень радіації на Місяці - фото 1
Науковці хочуть перевірити рівень радіації на Місяці / esa

ЕSA (Європейське космічне агентство) на кораблі Orion через півтора року направить два манекени для вимірювання рівня радіації на Місяці.

Хельгу і Зоар (так назвали манекенів) зібрали з матеріалів, які імітують різну щільність внутрішніх органів, у них вбудовані 5600 лічильників, за допомогою яких і будуть проводити виміри як потужності космічних променів, так і сонячної радіації.

І ще: Астрономи зафіксували таємничий спалах неймовірної потужності

Для чистоти експерименту, на Зоара надінуть радіаційний жилет. Хельзі пощастило менше – вона полетить практично беззахисною.

На Місяць відправлять манекени, щоб виміряти радіацію - фото 304516
На Місяць відправлять манекени, щоб виміряти радіацію - фото 304514
На Місяць відправлять манекени, щоб виміряти радіацію - фото 304515

Що стосується питань про гендерну рівність, то фахівці ЕSA пояснили такий жіночий "крен" тим, що, по-перше кількість жінок-астронавтів з кожним років збільшується, а по-друге, тіло жінки, виявляється, більш схильне до радіації.

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Джерело: ESA
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