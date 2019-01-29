На Місяць відправлять манекени, щоб виміряти радіацію

ЕSA (Європейське космічне агентство) на кораблі Orion через півтора року направить два манекени для вимірювання рівня радіації на Місяці.

Хельгу і Зоар (так назвали манекенів) зібрали з матеріалів, які імітують різну щільність внутрішніх органів, у них вбудовані 5600 лічильників, за допомогою яких і будуть проводити виміри як потужності космічних променів, так і сонячної радіації.

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Для чистоти експерименту, на Зоара надінуть радіаційний жилет. Хельзі пощастило менше – вона полетить практично беззахисною.

Що стосується питань про гендерну рівність, то фахівці ЕSA пояснили такий жіночий "крен" тим, що, по-перше кількість жінок-астронавтів з кожним років збільшується, а по-друге, тіло жінки, виявляється, більш схильне до радіації.

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