З іншого боку Місяця: ефектне фото Землі з космосу

У мережі з'явилось незвичайне фото Землі з відстані у 400 тисяч кілометрів. Такий кадр нашої планети вдалось зробити китайському супутнику.

Китайський супутник DSLWP зумів зафіксувати одразу два світи: Місяць у кратерах, а також далеку Землю у хмарах. Знімок, який було зроблено 3 лютого, дозволив побачити супутник Землі з далекого і раніше небаченого боку.

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Відзначається, що Місяць постійно рухається на орбіті одним боком до Землі, однак і інша його сторона також освітлена сонцем, тому можна побачити його сірі пустелі.

"Тим часом, на відстані 230 тисяч миль (400 тисяч км), хмари обертаються над землями та океанами Землі, і життя триває", – йдеться у повідомленні.

Який вигляд має Земля з іншого боку Місяця / MINGCHUAN WEI/HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

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