На Місяці виявили каміння з Землі: фотофакт

Вивчення зразків, доставлених з Місяця місією Апполон-14 ще у 1971 році, дало несподівані результати. Вчені встановили походження цього фрагмента великої скелі.

Виявилося, що це зразок земної породи віком близько чотирьох мільярдів років. У її складі – суміш кварцу, польового шпату і кристалів циркону.

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Автори дослідження вважають, що їх відкриття допоможе краще зрозуміти історію Землі і дізнатися про її зіткнення з іншими космічними об'єктами. На думку фахівців, фрагмент земної породи потрапив на Місяць у результаті зіткнення Землі з астероїдом приблизно 4 мільярдів років тому. В ті часи відстань між Землею і її супутником була втричі меншою, ніж зараз.

Пізніше фрагменти з Землі "обросли" місячною породою. Відомі випадки, коли зразки з Місяця і Марса разом з метеоритами потрапляли на Землю. Однак це перший випадок виявлення фрагментів земної породи на Місяці.

Вчені встановили походження фрагмента великої скелі з Місяця

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