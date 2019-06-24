На Марсі знайшли ознаки життя

Експерти NASA отримали нові дані з марсохода Curiosity і виявили на Марсі високий вміст метану.

Це може свідчити про присутність життя на Червоній планеті. На Землі цей газ виділяють саме живі організми.

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Уміст метану, який зафіксував Curiosity шість років тому, склав 5,78 частини на мільярд. За новими даними, вміст метану на Марсі дорівнює 21 частини на мільярд – втричі більше.

Учені продовжать спостереження. У понеділок вони розраховують отримати від Curiosity чергову порцію важливих відомостей.

Раніше на Марсі виявили величезну кількість води. Учені з Техаського і Аризонського університетів стверджують, що гігантське родовище льоду, приховане під поверхнею Марса, свідчить про існування стародавньої полярної крижаної шапки на планеті. В основі дослідження – радіолокаційна інформація, отримана з орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter, який розташований біля Червоної планети з 2006 року.

Дані показують, що крижані щити поховані в пісках, які тягнуться приблизно на півтора кілометра вглиб планети. Кількість льоду, нашарованого на поклади піску, настільки велика, що, якби він розтанув, рідина утворила б шар води по всій площі планети глибиною близько півтора метра.

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