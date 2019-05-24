На Марсі виявили величезну кількість води

Наявність води може свідчити про існування життя на Марсі

Учені з Техаського і Аризонського університетів стверджують, що гігантське родовище льоду, приховане під поверхнею Марса, свідчить про існування стародавньої полярної крижаної шапки на планеті.

В основі дослідження – радіолокаційна інформація, отримана з орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter, який розташований біля Червоної планети з 2006 року. Дані показують, що крижані щити поховані в пісках, які тягнуться приблизно на півтора кілометра вглиб планети.

Кількість льоду, нашарованого на поклади піску, настільки велика, що, якби він розтанув, рідина утворила б шар води по всій площі планети глибиною близько півтора метра.

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Учені висунули гіпотезу, що шари льоду, що утворилися на Марсі протягом останніх льодовикових періодів, були захищені від танення в періоди потепління піском, який покривав їх поверхню і захищав від сонячної радіації.

На Марсі періодично відбуваються льодовикові періоди, обумовлені змінами його орбіти та нахилу осі. Приблизно кожні 50 тисяч років планета нахиляється до Сонця, а потім поступово повертається у вертикальне положення. Коли вісь обертання планети вертикальна, найближче до Сонця розташовані екваторіальні області, а на полюсах може накопичуватися лід. Коли Марс нахиляється, крижані шапки поступово зменшуються і, можливо, повністю зникають. Але досі вважалося, що ніяких свідчень попередніх обмерзлостей не збереглося.

Тепер же вчені довели, що велика частина льоду не зникла, а була захована на поверхні планети. Вивчення структури і складу цих крижаних відкладень допоможе встановити, який був клімат Марса в далекому минулому, а також скласти детальніші карти водних ресурсів планети.

Ця інформація може виявитися вкрай важливою не тільки тому, що в майбутньому людство планує колонізувати цю планету, а й тому, що наявність води може вказати на сліди життя на Марсі.

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