На Мальдівах побудували найбільшу у світі плавучу електростанцію: фото

В Індійському океані на Мальдівських островах побудували найбільшу у світі плавучу сонячну електростанцію SolarSea, яка забезпечує електроенергією готель LUX South Ari Atoll.

Як відомо, раніше власники цього п'ятизіркового готелю, який розташований на приватному острові Діду-Фінолу, вже встановили сонячні панелі на дахах будівель.

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Зараз нова установка живить енергією готель і приватні вілли. Причому 12 розташованих в океані сонячних платформ, які захищені від штормів і солоної води, забезпечують 40% потреб острова в електроенергії на рівні 678 кВт/год.

Екологи також відзначають, що крім скорочення викидів вуглекислого газу, платформи SolarSea надають притулок для молодих риб і безхребетних. Творці підкреслюють, що навмисно зробили платформи плавучими, щоб уникнути шкоди для коралових рифів.

Надалі власники острова збираються наростити вироблення енергії сонця, щоб відмовитися від дизельних генераторів і звести до мінімуму шкоду для навколишньої природи.

Плавучв сонячнв електростанція SolarSea

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