Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

На Мальдівах побудували найбільшу у світі плавучу електростанцію: фото

  • 19
Найбільша у світі плавуча електростанція - фото 1
Найбільша у світі плавуча електростанція / theislandchief

В Індійському океані на Мальдівських островах побудували найбільшу у світі плавучу сонячну електростанцію SolarSea, яка забезпечує електроенергією готель LUX South Ari Atoll.

Як відомо, раніше власники цього п'ятизіркового готелю, який розташований на приватному острові Діду-Фінолу, вже встановили сонячні панелі на дахах будівель.

І ще: Американський стартап представив пляшку, яка сама очищає воду

На Мальдівах побудували найбільшу у світі плавучу електростанцію: фото - фото 352906

Зараз нова установка живить енергією готель і приватні вілли. Причому 12 розташованих в океані сонячних платформ, які захищені від штормів і солоної води, забезпечують 40% потреб острова в електроенергії на рівні 678 кВт/год.

Екологи також відзначають, що крім скорочення викидів вуглекислого газу, платформи SolarSea надають притулок для молодих риб і безхребетних. Творці підкреслюють, що навмисно зробили платформи плавучими, щоб уникнути шкоди для коралових рифів.

Надалі власники острова збираються наростити вироблення енергії сонця, щоб відмовитися від дизельних генераторів і звести до мінімуму шкоду для навколишньої природи.

Плавучв сонячнв електростанція SolarSea - фото 352905
Плавучв сонячнв електростанція SolarSea

Читайте також: PornHub запустив "брудну кампанію" для очищення пляжів від сміття

Джерело: theislandchief
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 серпня, 14:27
  • 797
Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
  • 04 вересня, 19:10
  • 1747
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1733962
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ