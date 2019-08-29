Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Верховна Рада 1 вересня

Американський стартап представив пляшку, яка сама очищає воду

  • 31
Пляшка, яка сама очищає воду - фото 1
Пляшка, яка сама очищає воду / thegadgetflow

Компанія Mahaton розробила незвичайну пляшку, яка знищує 99.99% бактерій у воді, а також очищає сама себе за допомогою ультрафіолету. Mahaton зараз шукає фінансування для своєї пляшки на Kickstarter.

Кампанія вже зібрала понад 10 тисяч доларів, на які розраховувала, повідомляє. Однак мінімальне пожертвування у 39 доларів все ще дозволить попередньо замовити пляшку. Ранні покупці також можуть отримати дві пляшки за 79 доларів або три за 99 доларів. Після закінчення кампанії ціна кожної окремої пляшки збільшиться до 49 доларів.

І ще: У США розробили наклейку для вимірювання пульс

Як запевняють інженери Mahaton, пляшка ідеально підходить для тих, хто хоче скоротити споживання пластика і підвищити якість питної води. Така пляшка для води являє собою зручну альтернативу звичним пластиковим тарам.

Сам пристрій зроблено з нержавіючої сталі, а кришка складається з екологічно чистого пластика. Завдяки інноваційній технології бездротової зарядки, пляшка Mahaton використовує світлодіодну технологію UV-C для стерилізації питної води, видаляючи 99,99% бактерій протягом 90 секунд. Компанія заявляє, що передові технології мають сертифікати FDA, CE і SGS.

Читайте також: Xiaomi запатентувала "розумний" шарф, який грітиме та закутуватиме вас

Джерело: therichest
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів
  • 27 серпня, 14:10
  • 964
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію
  • 24 серпня, 16:21
  • 905
Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
  • 26 серпня, 12:13
  • 1013
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології