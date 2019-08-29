Американський стартап представив пляшку, яка сама очищає воду

Компанія Mahaton розробила незвичайну пляшку, яка знищує 99.99% бактерій у воді, а також очищає сама себе за допомогою ультрафіолету. Mahaton зараз шукає фінансування для своєї пляшки на Kickstarter.

Кампанія вже зібрала понад 10 тисяч доларів, на які розраховувала, повідомляє. Однак мінімальне пожертвування у 39 доларів все ще дозволить попередньо замовити пляшку. Ранні покупці також можуть отримати дві пляшки за 79 доларів або три за 99 доларів. Після закінчення кампанії ціна кожної окремої пляшки збільшиться до 49 доларів.

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Як запевняють інженери Mahaton, пляшка ідеально підходить для тих, хто хоче скоротити споживання пластика і підвищити якість питної води. Така пляшка для води являє собою зручну альтернативу звичним пластиковим тарам.

Сам пристрій зроблено з нержавіючої сталі, а кришка складається з екологічно чистого пластика. Завдяки інноваційній технології бездротової зарядки, пляшка Mahaton використовує світлодіодну технологію UV-C для стерилізації питної води, видаляючи 99,99% бактерій протягом 90 секунд. Компанія заявляє, що передові технології мають сертифікати FDA, CE і SGS.

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