На Львівщині та Київщині заборонили відвідувати ліси: чому і що відомо

Львівська та Київська військова адміністрації повідомили про категоричну заборону на відвідування лісів. Така заборона чинна на період дії воєнного стану.

Ні в якому разі не можна ходити чи їздити у ліс, поки діє воєнний стан. Це тимчасове обмеження для мешканців. Спочатку про такі правила оголосили на Львівщині, а тепер і у Києві, тож імовірно в інших містах та областях скоро ухвалюватимуть схожі рішення.

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Відвідувати ліси та заїжджати на їхню територію до завершення війни заборонено на Львівщині та у Києві. Ні пішки, ні на транспортному засобі чи іншій техніці не можна потикатися у ліси.

Цю заборону запровадили й для того, щоб запобігти лісовим пожежам. Навесні загроза виникнення в лісах пожеж велика, тож важливо мінімізувати їхні наслідки.

"Це вимушені заходи, оскільки Україна перебуває у воєнному стані. І грибами, і ягодами, і квітами, і ароматом хвої – усім зможемо насолодитися сповна після нашої перемоги. Уже незабаром", — каже начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Також в Україні діє жорстка заборона на паління сухостою. За таке порушення передбачена адміністративна відповідальність, доведеться сплатити штраф.

До слова, заборона не стосується працівників лісових господарств і ту сезонну роботу, яку вони мають виконувати. Також є виключення для транспортних засобів ЗСУ та силових структур та якщо ліс є транзитним шляхом.

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