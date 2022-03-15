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війна

Режим очікування: як зберегти віру в перемогу

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Як не втрачати віру в перемогу України - фото 1
Як не втрачати віру в перемогу України / Rostislav Artov on Unsplash

Хоч передбачити дату завершення війни дуже складно, але Україна точно переможе! Тому дуже важливо підтримувати наших військових та всіх українців не тільки фінансово та волонтерством, а й вірою.

Поки ми не можемо впливати та рішення та дії політиків та військових, зате можемо підтримувати їх вірою у перемогу України. Експерти з Психологічної підтримки пояснили, чому важливо вірити і як не втрачати цей стан.

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Віра – сильний емоційний стан, що супроводжує переконання, впевненість людини у будь-чому. Це життєва сила, яка дає нам волю рухатися. Віра пов’язана із довірою – почуттям особливої незмінної прихильності, здатністю покладатися на того, кому довіряєш. Природно, що на 19-й день війни можуть виникати різні думки: чи витримаємо, чи встоїмо. Віра теж потребує підтримки, – пояснюють фахівці.

Як підтримувати віру:

  • Дослухайтесь до перевірених фактів про перемоги та успіхи армії, волонтерів, дипломатів, фахівців ІТ, які борються на різних фронтах.
  • Будуйте плани на найближчі дні. Дуже важливо не забувати і мріяти, приміром, вигадувати, чим займетесь одразу після перемоги.
Olivia Snow on Unsplash - фото 500935
Olivia Snow on Unsplash
  • Моліться, якщо ви вірянин. Молитви дають надію і підтримку.
  • Давайте собі установку на перемогу. Вінстону Черчиллю приписують фразу "Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтесь!". Та й фрази "ми переможемо", "після перемоги" допомагають не втрачати жагу, бути готовими помічати кроки на шляху до перемоги.
  • Дозвольте собі злитися на ворога та відчувати вдячність нашим військовим, добровольцям ТРО. Злість змушує організм мобілізувати сили для протидії ворогу, а вдячність допомагає з почуттям стабільності.
  • Займайтесь волонтерством. Залучення до добрих справ надихає, покращує настрій та вселяє віру у перемогу.
  • Допомагайте близьким. Це можуть бути хатні справи, господарство та психологічна підтримка.

"Сьогодні вірити означає довіряти ЗСУ, бійцям територіальної оборони, волонтерам – довіряти кожному, хто робить те, що може робити на своєму місці для майбутньої перемоги", – наголошують експерти.

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Jackson David on Unsplash

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