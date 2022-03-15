Режим очікування: як зберегти віру в перемогу

Хоч передбачити дату завершення війни дуже складно, але Україна точно переможе! Тому дуже важливо підтримувати наших військових та всіх українців не тільки фінансово та волонтерством, а й вірою.

Поки ми не можемо впливати та рішення та дії політиків та військових, зате можемо підтримувати їх вірою у перемогу України. Експерти з Психологічної підтримки пояснили, чому важливо вірити і як не втрачати цей стан.

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Віра – сильний емоційний стан, що супроводжує переконання, впевненість людини у будь-чому. Це життєва сила, яка дає нам волю рухатися. Віра пов’язана із довірою – почуттям особливої незмінної прихильності, здатністю покладатися на того, кому довіряєш. Природно, що на 19-й день війни можуть виникати різні думки: чи витримаємо, чи встоїмо. Віра теж потребує підтримки, – пояснюють фахівці.

Як підтримувати віру:

Дослухайтесь до перевірених фактів про перемоги та успіхи армії, волонтерів, дипломатів, фахівців ІТ, які борються на різних фронтах.

про перемоги та успіхи армії, волонтерів, дипломатів, фахівців ІТ, які борються на різних фронтах. Будуйте плани на найближчі дні. Дуже важливо не забувати і мріяти, приміром, вигадувати, чим займетесь одразу після перемоги.

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Моліться , якщо ви вірянин. Молитви дають надію і підтримку.

, якщо ви вірянин. Молитви дають надію і підтримку. Давайте собі установку на перемогу . Вінстону Черчиллю приписують фразу "Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтесь!". Та й фрази "ми переможемо", "після перемоги" допомагають не втрачати жагу, бути готовими помічати кроки на шляху до перемоги.

. Вінстону Черчиллю приписують фразу "Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтесь!". Та й фрази "ми переможемо", "після перемоги" допомагають не втрачати жагу, бути готовими помічати кроки на шляху до перемоги. Дозвольте собі злитися на ворога та відчувати вдячність нашим військовим, добровольцям ТРО. Злість змушує організм мобілізувати сили для протидії ворогу, а вдячність допомагає з почуттям стабільності.

на ворога та відчувати вдячність нашим військовим, добровольцям ТРО. Злість змушує організм мобілізувати сили для протидії ворогу, а вдячність допомагає з почуттям стабільності. Займайтесь волонтерством . Залучення до добрих справ надихає, покращує настрій та вселяє віру у перемогу.

. Залучення до добрих справ надихає, покращує настрій та вселяє віру у перемогу. Допомагайте близьким. Це можуть бути хатні справи, господарство та психологічна підтримка.

"Сьогодні вірити означає довіряти ЗСУ, бійцям територіальної оборони, волонтерам – довіряти кожному, хто робить те, що може робити на своєму місці для майбутньої перемоги", – наголошують експерти.

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