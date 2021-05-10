На крихітному екрані Xiaomi Mi11 Ultra ентузіастам вдалося запустити гру: відео

Родзинкою флагманської моделі Xiaomi Mi11 Ultra стала наявність мініатюрного кольорового дисплея, розміщеного на масивному блоці основної камери. Як з'ясувалося, його можна використовувати не тільки для демонстрації нових повідомлень або для зйомки селфі, але і для складніших завдань.

Один з користувачів китайської соціальної мережі Weibo опублікував короткий відеоролик. На ньому він показав, що смартфоном можна повноцінно користуватися навіть за допомогою його допоміжного дисплея.

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Більш того, він навіть зіграв на мініатюрному екрані популярну MOBA-гру King of Glory, що вимагає натискання великої кількості кнопок.

Попри крихітний розмір дисплея, автор відео без проблем зміг керувати героями, торкаючись екрана. Малоймовірно, що хтось серйозно використовуватиме Mi11 Ultra таким чином, але виглядає це досить кумедно.

Раніше представники Xiaomi підтвердили, що в Mi11 Ultra як допоміжний 1,1-дюймовий дисплей використовує екран, ідентичний тому, що встановлений у фітнес-трекері Mi Band 5.

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