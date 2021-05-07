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Свіжий рейтинг AnTuTu: ТОП найпотужніших Android-смартфонів квітня
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Розробники AnTuTu опублікували квітневий рейтинг найпотужніших Android-смартфонів преміум-класу. Цього разу оцінка продуктивності пристроїв виконувалася новою 9-ю версією бенчмарку з урахуванням технології Vulkan і нових сценаріїв тестування. Дізнайтеся, хто посів перше місце!
Примітно, що за підсумками квітня у ТОП 10 увійшли тільки смартфони, побудовані на базі процесора Snapdragon 888, йдеться у звіті AnTuTu.
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Перше місце дісталося Black Shark 4 Pro із середнім балом 860 467. Цей геймерський смартфон і місяцем раніше показав найкращі результати продуктивності процесора та графічного прискорювача у порівнянні з іншими Anroid-флагманами. Ось тільки тоді у нього було приблизно на 100 тисяч балів менше. Ймовірно, що це заслуга нових алгоритмів оцінки AnTuTu.
Друге місце чарту посів OPPO Find X3 Pro, який набрав 831 801 бал. Замикає трійку лідерів ігровий смартфон ZTE Nubia Red Magic 6 Pro, продуктивність якого оцінена бенчмарком у 828 649 балів. Імовірно, значний результат апарат набрав завдяки фірмовій системі активного охолодження, що запобігає перегріву процесора при навантаженні.
ТОП 10 найпотужніших Android-смартфонів квітня:
З четвертого по десяте місце у рейтингу розташувалися OnePlus 9 Pro (826 004), Black Shark 4 Pro (821 571), vivo X60 Pro + (815 884), iQOO 7 (815 589), OnePlus 9 (809 703), Xiaomi Mi11 Ultra (808 131) та Xiaomi Mi11 (801 900) відповідно.
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