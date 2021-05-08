На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Глава Xiaomi пояснив, навіщо Mi11 Ultra оснастили додатковим екраном ззаду
-
- 16
Генеральний директор і засновник Xiaomi Лей Цзюнь навів кілька аргументів на користь додаткового екрану моделі Mi11 Ultra. Із заявою він виступив після хвилі критики з боку користувачів, які вважають мініатюрний дисплей ледь не головним недоліком флагмана.
За словами Лей Цзюня, враховуючи, що діагональ допоміжного дисплея невелика, його інтеграція практично не вплинула на собівартість смартфона. Єдина проблема, з якою зіткнулася Xiaomi під час розробки смартфона, – пошук додаткового простору в корпусі пристрою, пише GizmoChina.
Це цікаво: Свіжий рейтинг AnTuTu: ТОП найпотужніших Android-смартфонів квітня
Один з користувачів розкритикував Mi11 Ultra за занадто масивний модуль основної камери. На це генеральний директор Xiaomi відповів, що модель розрахована на професійних фотографів, а рядовим користувачам більше підійде смартфон Mi11 Pro.
Цікаво, що в ролі додаткового дисплея для Mi11 Ultra використовується та ж 1,1-дюймова OLED-панель, що встановлена у фітнес-трекер Mi Band 5. Головною причиною, через яку інженери компанії все ж вирішили додати екран, стала можливість використовувати основну камеру для створення селфі. Всупереч заяві покупців, Лей Цзюнь відзначив, що додатковий екран практично не вплинув на вагу та підсумкову товщину пристрою, адже використовуваний сенсор Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп сам по собі займає багато місця.
Що стосується глюка, який пов'язаний з неможливістю вимкнення повідомлень на допоміжному дисплеї, топ-менеджер заявив, що цей недолік усунуть в найближчому оновленні MIUI 12.5. Крім того, майбутній апдейт поліпшить і якість зйомки.
Читайте також: У мережі показали, як працює режим ноутбука в Xiaomi Mi Mix Fold: відео
-
08:56Актриса Кейт Вінслет продала пентхаус за 5,7 мільйона доларів: як виглядає розкішне житло
-
08:31У США назвали найбезпечніші позашляховики в різних категоріях
-
08:13Глава Xiaomi пояснив, навіщо Mi11 Ultra оснастили додатковим екраном ззаду
- 07 травня
-
21:48У ліверпульському кафе під час ремонту виявили 100-річне меню: що тоді подавали
-
21:238 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
20:52Volkswagen продаватиме доступ до автопілота: плату зніматимуть погодинно
-
20:23Свіжий рейтинг AnTuTu: ТОП найпотужніших Android-смартфонів квітня
-
19:53Зонд NASA вловив інтригуючий радіосигнал від Венери
-
19:41Ентузіаст перетворив своє стареньке авто на газонокосарку: кумедне відео
-
19:22Даша Астаф'єва показала відверті фото у шкіряній білизні
-
19:11Higher Power: Coldplay танцює з інопланетянами на новому музичному відео
-
18:54Названий найшкідливіший маринад для шашлику
-
18:45Холостяк 11 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:24Коти люблять сидіти в коробках, навіть якщо вони намальовані: нове дослідження
-
18:14Гороскоп на 8 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Вийшов фінальний трейлер дев'ятої Пили з Семюелом Л. Джексоном
-
17:42У мережі показали, як працює режим ноутбука в Xiaomi Mi Mix Fold: відео
-
17:25Стосунки в сучасному світі: як зробити, щоб вони приносили щастя
-
17:13Сенатор зі США увімкнув віртуальний фон під час відеодзвінка, але все одно спалився
-
16:52Дружина актора Дмитра Ступки засвітила велике тату на стегні: фото
-
16:41Мадс Міккельсен розповів про зйомки нового фільму про Індіану Джонса
-
16:21Яка популярна їжа послаблює імунну систему
-
16:09На торги виставлять єдиний вцілілий ліванський спорткар, який знявся у Форсажі
-
08:31У США назвали найбезпечніші позашляховики в різних категоріях
- 07 травня
-
20:23Свіжий рейтинг AnTuTu: ТОП найпотужніших Android-смартфонів квітня
-
17:25Стосунки в сучасному світі: як зробити, щоб вони приносили щастя
-
14:53У мільйонах смартфонів на Snapdragon виявили вразливість: у чому проблема
-
11:49Щасливчики травня: три знаки Зодіаку, яких чекає фінансовий успіх цього місяця
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 травня
-
07:13Усього одна проста зміна у житті дозволить почуватися бадьорими щоранку
- 06 травня
-
21:48Експерти розповіли, чому з віком секс стає лише кращим
-
19:30Надто спекотно: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
15:55Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті
-
12:50Найкращі друзі за знаком Зодіаку: хто найвірніший, а з ким не варто товаришувати
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 травня
-
07:22Здорове харчування – це просто: турецька дієтологиня поділилася весняним секретом
- 05 травня
-
21:48ЧЕЛСІ ▶ РЕАЛ МАДРИД онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:41Зміни, які відбуваються з вами, якщо ви кинете курити: через 1 день, місяць, 5 років
-
15:30Очікування і реальність: епічні фото з мережі, які змусять сміятись до сліз
-
12:21Як змінювалася найбагатша знаменитість Великобританії Адель: фото і відео
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 травня
- 04 травня
-
21:45МАНЧЕСТЕР СІТІ ▶ ПСЖ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
19:52Як облаштувати сад: круті ідеї з мережі (фото)
-
16:30Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн
-
13:50Як стати щасливим за 30 секунд: дієвий лайфхак від професора психології
-
11:15Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни