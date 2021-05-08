Глава Xiaomi пояснив, навіщо Mi11 Ultra оснастили додатковим екраном ззаду

Генеральний директор і засновник Xiaomi Лей Цзюнь навів кілька аргументів на користь додаткового екрану моделі Mi11 Ultra. Із заявою він виступив після хвилі критики з боку користувачів, які вважають мініатюрний дисплей ледь не головним недоліком флагмана.

За словами Лей Цзюня, враховуючи, що діагональ допоміжного дисплея невелика, його інтеграція практично не вплинула на собівартість смартфона. Єдина проблема, з якою зіткнулася Xiaomi під час розробки смартфона, – пошук додаткового простору в корпусі пристрою, пише GizmoChina.

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Один з користувачів розкритикував Mi11 Ultra за занадто масивний модуль основної камери. На це генеральний директор Xiaomi відповів, що модель розрахована на професійних фотографів, а рядовим користувачам більше підійде смартфон Mi11 Pro.

Цікаво, що в ролі додаткового дисплея для Mi11 Ultra використовується та ж 1,1-дюймова OLED-панель, що встановлена ​​у фітнес-трекер Mi Band 5. Головною причиною, через яку інженери компанії все ж вирішили додати екран, стала можливість використовувати основну камеру для створення селфі. Всупереч заяві покупців, Лей Цзюнь відзначив, що додатковий екран практично не вплинув на вагу та підсумкову товщину пристрою, адже використовуваний сенсор Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп сам по собі займає багато місця.

Що стосується глюка, який пов'язаний з неможливістю вимкнення повідомлень на допоміжному дисплеї, топ-менеджер заявив, що цей недолік усунуть в найближчому оновленні MIUI 12.5. Крім того, майбутній апдейт поліпшить і якість зйомки.

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