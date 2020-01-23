На Київщині зацвіла сакура: чарівні фото

У місті Вишгород Київської області від аномального тепла в січні розквітли проліски, сакура та інші квіти й дерева.

Фотографіями весняного цвітіння в січні поділилися користувачі соцмережі Facebook.

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"Календарна зима в розпалі, а в місті Вишгороді в цей день кінь смакує зелену травичку, а сакура з пролісками продовжують розцвітати", – написав житель Вишгорода Станіслав Рудич. Зимовий сезон 2019-2020 став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень.

Тим часом рекордні снігопади захопили Канаду, і вже зовсім не до жартів, адже в країні оголошено надзвичайний стан. І поки наслідки негоди намагаються мінімізувати, то в мережі діляться епічними фото засніжених міст.

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