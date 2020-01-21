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Карпати рясно засипало снігом: зимові фото

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Карпати - фото 1
Карпати / pinterest

Цього року зима не балує снігом жителів України, проте на вершинах карпатських гір зберігається сніговий покрив; туристів і місцевих жителів тішить справжня зимова погода.

Барвистими фотографіями засніжених вершин Українських Карпат діляться користувачі соціальної мережі Facebook.

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Відпочивальникам, які провели в Карпатах останні святкові вихідні в цьому новорічно-різдвяному сезоні, відкриваються казкові пейзажі. Погода в ці дні сприяє для зимового відпочинку, хоча любителі гірськолижного спорту нарікають, що снігу все ж замало.

Однак, з огляду на повну відсутність снігу в українських містах, вкриті снігом вершини і схили гір створюють враження справжньої зимової казки.

Карпати рясно засипало снігом: зимові фото - фото 381159

Карпати рясно засипало снігом: зимові фото - фото 381160

Карпати рясно засипало снігом: зимові фото - фото 381161

Карпати рясно засипало снігом: зимові фото - фото 381162

Карпати рясно засипало снігом: зимові фото - фото 381163

Карпати рясно засипало снігом: зимові фото - фото 381164

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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