На Kickstarter з'явився робот-компаньйон для кішок

Роботи-пилососи й інші "розумні" прилади, здатні виконувати свою роботу за відсутності власника, вже стали звичним явищем. Тепер розробники задумалися не тільки про покупців гаджетів, а й про їх улюбленців.

Китайський стартап Enabot запустив краудфандингову кампанію з виробництва компаньйона для домашніх кішок, який буде розважати їх протягом дня.

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Робот Ebo – невелика куля, здатна пересуватися будинком, імітуючи звички тварини. Пристрій видає різноманітні звуки, а також зображує різні емоції за допомогою "очей" на LED-дисплеї. Ebo вміє сканувати кімнату, уникаючи перешкод і грати з кішкою, використовуючи вбудовану лазерну указку.

Час автономної роботи "котячого компаньйона" становить до 2 годин, після чого він сам добереться до зарядної станції, як робот-пилосос. Якщо є бажання, можна дистанційно перехопити управління, використовуючи смартфон у ролі пульта дистанційного керування, щоб пограти зі своїм вихованцем.

Вартість базової конфігурації новинки на етапі збору коштів становить $ 158. Розробники також планують випустити Pro-версію робота, яка використовує ШІ для аналізу поведінки кішки і її настрою, точно визначаючи, коли вихованець хоче пограти. Ціна просунутої модифікації на етапі попереднього замовлення становить $ 198.

Стартапу вже вдалося зібрати понад $ 203 000 з $ 5112 бажаних. Завершення краудфандингу та старт виробництва заплановані на кінець грудня поточного року.

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