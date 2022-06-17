На Хмельниччині з'явилася вулиця, яку назвали на честь Залужного

У Хмельницькій області перейменували вулицю на честь Головнокомандувача ЗСУ – Валерія Залужного. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

На Хмельниччині, у селищі міського типу Стара Синява, вулицю та провулок назвали вулицю на честь Головнокомандувача ЗСУ. Раніше ці топоніми мали ім'я Жукова.

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Вулицю та провулок Жукова перейменували на честь Генерала Залужного. Також з'явилися вулиці Героїв Маріуполя та Захисників України.

Відповідне рішення ухвалили місцеві депутати Старосинявської селищної ради. Загалом на території цієї громади перейменували 78 вулиць, які раніше мали російські та радянські назви.

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