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На головній площі Венеції з'явився бетонний фалос: поліцейські шоковані

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200-кілограмовий фалос встановив невідомий автор - фото 1
200-кілограмовий фалос встановив невідомий автор

На площі Сан-Марко у Венеції з'явився бетонний пеніс у медичній масці висотою близько метра, утримуваний сталевими тросами. Фотографії скульптури виклали в групі "Венеція – не Діснейленд" на фейсбуці, де регулярно публікують місцеві новини.

Поліцейські виявили фалос вранці 19 травня, але швидко зрозуміли, що позбутися від недоречної інсталяції не надто просто: її вага становить близько 200 кілограмів.

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Місцеве видання Dire зв'язалося з автором скульптури (який попросив про анонімність). Той розповів, що фалос – символ життя. Своїм витвором він хотів нагадати мешканцям міста, що "Венеція жива і повинна жити" і що вони не повинні здаватися. Натомість маска і сталеві троси – втілення обмежень, введених для боротьби з COVID-19.

На головній площі Венеції з'явився бетонний фалос: поліцейські шоковані - фото 405118
На головній площі Венеції з'явився бетонний фалос: поліцейські шоковані - фото 405117

На скульптурі також можна розглянути кілька написів, наприклад слово "вирок" (la sentenza). Таким чином, автор висловлює надію, що після пандемії Венецію перестануть експлуатувати як туристичний центр.

Нагадаємо, що з 3 червня Венеція буде відкрита для туристів з країн ЄС. Водночас запрацюють і гондольєри, але з низкою обмежень. Після завершення жорсткого карантину вони будуть не тільки одягнені у знамениті синьо-білі футболки в смужку. Обов'язковим атрибутом також стануть медичні рукавички і маски. У човнах буде використовуватися стрічка для позначення місця, на якому пасажир повинен перебувати з дотриманням дистанції.

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Джерело: Dire
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