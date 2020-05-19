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Тепер туристів у Венеції кататимуть на гондолах за новими правилами

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Тепер туристів у Венеції кататимуть на гондолах за новими правилами - фото 1

Гондоли, які традиційно використовуються для перевезення туристів по каналах Венеції, повернуться на воду уже 3 червня. І дотримання безпечної дистанції та обмеження кількості пасажирів будуть обов'язковими вимогами.

Так, з 3 червня Венеція буде відкрита для туристів з країн ЄС. Після завершення жорсткого карантину гондольєри будуть не тільки одягнені у знамениті синьо-білі футболки в смужку. Обов'язковим атрибутом також стануть медичні рукавички і маски. У човнах буде використовуватися стрічка для позначення місця, на якому пасажир повинен перебувати з дотриманням дистанції.

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У зонах посадки буде проводитися дезінфекція до підйому пасажирів на борт. У гондолі зможе перебувати не більше як 6 туристів. Зараз гондоли, вийшли на воду для перевезення місцевих жителів. Вони обслуговують, зокрема популярний рибний ринок Ріальто.

Тепер туристів у Венеції кататимуть на гондолах за новими правилами - фото 404817

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Джерело: france24
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