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На Житомирщині страус ганявся за велосипедистом: епічне відео

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На Житомирщині страус ганявся за велосипедистом: епічне відео - фото 1

У Житомирській області на відео потрапив страус, який біг поряд з велосипедистом. Ролик, знятий очевидцями, з'явився на офіційному YouTube-каналі Перший Житомирський та став популярним у мережі.

На кадрах, які зняли у місті Андрушівка Житомирської області, видно, як по вулиці їде чоловік на велосипеді, а у декількох метрах від нього біжить великий страус.

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Ролик був знятий місцевими жителями. Вони пожартували, що "будь-що було в Андрушівці, але тільки не страуси". Звідки страус з'явився в місті, невідомо. 10-секундне відео зібрало уже майже 25 тисяч переглядів за добу.

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Джерело: youtube
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