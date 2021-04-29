Італієць 30 років мешкав на безлюдному острові: тепер його виселяють з нього

Історія сучасного Робінзона Крузо шокує кожного. Мауро Моранді 81 рік. Останні 32 роки він мешкав на самоті на невеликому острові Буделлі біля берегів Сардинії. Але тепер його намагаються виселити звідти.

Про несподівану історію сучасного відлюдника розповів BBC.

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"Мені дуже набридло багато в нашому суспільстві: культ споживання та політична ситуація в Італії. Я вирішив переїхати на безлюдний острів у Полінезії далеко від цивілізації. Хотів почати нове життя поруч з природою", – пояснив Моранді, котрий у молодості працював учителем фізкультури.



Мауро Моранді зійшов на берег архіпелагу у 1989 році

Разом з друзями він у 1989 році зійшов на берег архіпелагу Ла-Маддалена. Мандрівники хотіли там заробити гроші, щоб фінансувати залишок своєї подорожі. На острові Буделлі Мауро познайомився з доглядачем. Він збирався піти у відставку. Моранді вирішив обійняти його посаду і відтоді один жив на острові, іноді приймаючи туристів.

Острів Буделлі відомий завдяки своїм рожевим пляжам. У 90-х туристам заборонили по них гуляти та купатися в морі – вони крали пісок. Зараз мандрівники можуть відвідати острів на один день: походити навколо нього на човні та погуляти по стежках за пляжем.

Острів Буделлі відомий завдяки своїм рожевим пляжам, які притягують туристів

За три десятки років Моранді кілька разів хотіли виселити з острова. Керівництво національного парку Ла-Маддалена планує відкрити на ньому центр екологічної освіти.

Торік президент нацпарку Фабріціо Фоннесу звинуватив Моранді у тому, що він незаконно переобладнав свою хатину – колишню радіостанцію часів Другої світової. Але понад 70 тисяч італійців встали на сторону доглядача і підписали петицію на його захист. Вони просили уряд дати спокій Мауро Моранді.



На жаль, уряд вирішив, що Моранді повинен покинути острів

Але у цю неділю, 25 квітня, відлюдник заявив, що покидає острів: "Я відмовився від боротьби. Мені дуже сумно їхати. Вони сказали мені, що їм потрібно провести роботи у моєму домі, і цього разу, схоже, все серйозно. Я піду в надії, що в майбутньому Буделлі буде захищений так само як під час мого перебування тут".

Моранді оселиться у невеликій квартирі на найбільшому острові архіпелагу Ла-Маддалена. "Моє життя не сильно зміниться, я все ще буду бачити море", – сказав він.

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