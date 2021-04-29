На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Італієць 30 років мешкав на безлюдному острові: тепер його виселяють з нього
-
- 1
Історія сучасного Робінзона Крузо шокує кожного. Мауро Моранді 81 рік. Останні 32 роки він мешкав на самоті на невеликому острові Буделлі біля берегів Сардинії. Але тепер його намагаються виселити звідти.
Про несподівану історію сучасного відлюдника розповів BBC.
Це цікаво: В Італії продаватимуть будинки біля моря по 1 євро
"Мені дуже набридло багато в нашому суспільстві: культ споживання та політична ситуація в Італії. Я вирішив переїхати на безлюдний острів у Полінезії далеко від цивілізації. Хотів почати нове життя поруч з природою", – пояснив Моранді, котрий у молодості працював учителем фізкультури.
Мауро Моранді зійшов на берег архіпелагу у 1989 році
Разом з друзями він у 1989 році зійшов на берег архіпелагу Ла-Маддалена. Мандрівники хотіли там заробити гроші, щоб фінансувати залишок своєї подорожі. На острові Буделлі Мауро познайомився з доглядачем. Він збирався піти у відставку. Моранді вирішив обійняти його посаду і відтоді один жив на острові, іноді приймаючи туристів.
Острів Буделлі відомий завдяки своїм рожевим пляжам. У 90-х туристам заборонили по них гуляти та купатися в морі – вони крали пісок. Зараз мандрівники можуть відвідати острів на один день: походити навколо нього на човні та погуляти по стежках за пляжем.
Острів Буделлі відомий завдяки своїм рожевим пляжам, які притягують туристів
За три десятки років Моранді кілька разів хотіли виселити з острова. Керівництво національного парку Ла-Маддалена планує відкрити на ньому центр екологічної освіти.
Торік президент нацпарку Фабріціо Фоннесу звинуватив Моранді у тому, що він незаконно переобладнав свою хатину – колишню радіостанцію часів Другої світової. Але понад 70 тисяч італійців встали на сторону доглядача і підписали петицію на його захист. Вони просили уряд дати спокій Мауро Моранді.
На жаль, уряд вирішив, що Моранді повинен покинути острів
Але у цю неділю, 25 квітня, відлюдник заявив, що покидає острів: "Я відмовився від боротьби. Мені дуже сумно їхати. Вони сказали мені, що їм потрібно провести роботи у моєму домі, і цього разу, схоже, все серйозно. Я піду в надії, що в майбутньому Буделлі буде захищений так само як під час мого перебування тут".
Моранді оселиться у невеликій квартирі на найбільшому острові архіпелагу Ла-Маддалена. "Моє життя не сильно зміниться, я все ще буду бачити море", – сказав він.
Читайте також: Ізраїль платитиме за кожного туриста 60 євро: що треба зробити
-
19:12Італієць 30 років мешкав на безлюдному острові: тепер його виселяють з нього
-
18:47Мартін Скорсезе пройшов б'юті-вікторину своєї доньки: його знання відверто вражають
-
18:18Гороскоп на 30 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Який день тижня найкращий для сексу?
-
17:43Тім Кук назвав найпопулярніший серед покупців iPhone 2020 року випуску
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:24Катерина Кухар у бікіні показала стрункі ніжки
-
17:11Converse відчинив віртуальний магазин на сміттєвому острові у Тихому океані
-
16:55Чим небезпечний дефіцит йоду в організмі та в яких продуктах його шукати
-
16:42Тенісист Роджер Федерер продасть свої речі на благодійному аукціоні
-
16:21Як приготувати незрівнянну паску-краффін: рецепт з відео
-
16:09Принц Вільям і Кейт Міддлтон відсвяткували 10 річницю шлюбу: милі фото
-
15:50ТОП 3 нові серіали, які вийдуть у травні 2021
-
15:31Рідкісний електричний суперкар Mercedes-Benz SLS пустять з молотка: його ціна шокує
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:14Дружина Позитива у відвертому відео підтвердила чутки про розлучення
-
14:49У Xiaomi придумали, як зробити швидшими застарілі смартфони
-
14:20Бізнесмен вигадав ідеальний тест для співбесід: вся суть у каві
-
13:50Модний бренд забирає відходи інших домів і створює черевики-монстри: фото
-
13:37Копія Хіта Леджера: юний блогер підкорює TikTok
-
13:18Ізраїль платитиме за кожного туриста 60 євро: що треба зробити
-
12:56У МОЗ оновили карантинні зони: хто перейшов у "жовті" регіони
-
12:31Названі продукти, які усі помилково вважають корисними
-
12:15Ума Турман святкує 51-річчя: нові фільми та серіали зі знаменитою акторкою
-
11:55Яким знакам Зодіаку варто уникати токсичних людей 29 квітня
-
17:43Тім Кук назвав найпопулярніший серед покупців iPhone 2020 року випуску
-
15:50ТОП 3 нові серіали, які вийдуть у травні 2021
-
12:15Ума Турман святкує 51-річчя: нові фільми та серіали зі знаменитою акторкою
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 квітня
- 28 квітня
-
21:46ПСЖ ▶ МАНЧЕСТЕР СІТІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
17:51iPhone тепер можна розблокувати, перебуваючи у масці: як увімкнути нову функцію
-
14:30День деніму: ТОП 10 найдивніших джинсів, які ви ніколи не вдягнули б
-
12:15Пенелопа Крус святкує 47-річчя: нові фільми та серіали з популярною акторкою
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 квітня
-
07:19Представлено перший шикарний електромобіль з Лівану
- 27 квітня
-
21:45РЕАЛ МАДРИД ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:43Що бісить сексолога – відверто і без табу: 18+
-
14:50Музичні новинки квітня 2021: плейлист нових українських пісень
-
12:205 найбільших помилок, про які люди шкодують наприкінці життя
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 квітня
-
07:12Що приготувати на сніданок навесні
- 26 квітня
-
20:47Ситуації у стосунках, які не варто обговорювати з друзями
-
18:30Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
-
16:30Рейтинг найсильніших знаків Зодіаку: від лякливих і до незламних
-
14:30Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Великдень і травневі свята: графік роботи
-
12:15Погода у травні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 квітня
-
00:36Голос країни 2021 – СУПЕРФІНАЛ: дивитись онлайн, хто переміг в 11 сезоні шоу
- 25 квітня
-
20:52Дівчина тижня: розкута українська блогерка Софія Стужук, яка оголилася для Playboy (18+)
-
18:50Над Чорнобильською АЕС запустили екскурсійний авіарейс: відео