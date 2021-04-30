У Португалії відкрили найдовший підвісний пішохідний міст у світі: вражаючі фото

У геопарку португальського міста Арока з'явився найдовший у світі пішохідний підвісний міст. Офіційне відкриття рекордсмена заплановано на неділю, 2 квітня, однак місцеві жителі вже ним користуються.

Конструкцію мосту зводили близько двох років. Вартість робіт оцінили в 2,3 мільйона євро. Довжина споруди становить 516 метрів. Він розташований на висоті 175 метрів над річкою Пайва, пише Reuters.

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Місцева влада сподівається, що міст допоможе відродити туризм, який сильно постраждав через пандемію коронавірусу.

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