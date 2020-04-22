Мер цього іспанського міста заборонила містянам сумувати

Мер іспанського містечка Ла-Пола-де-Гордон (провінція Леон) Ноемі Гонсалес видала указ, в якому оголосила карантин "чарівним часом" і заборонила городянам сердитися, сумувати і нудьгувати.

Текст указу опублікований на офіційній сторінці мерії у фейсбуці.

Актуально: Сезон зірвано: іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії у 2020 році

У ньому йдеться про те, що протягом тих днів, які людям залишилося провести у режимі ізоляції, "суворо забороняється сердитися". Всі суперечки слід вирішувати доброзичливо, "з усмішкою, обіймами і поцілунками". Заборонено "сумувати, журитися, впадати у відчай і нудьгу".

Гонсалес закликала городян брати приклад з дітей, "які так добре себе поводять та діляться радістю зі своїми близькими".

Мер впевнена, що карантин піде на користь, допоможе забути всі старі образи і "відкриє шлях до нового світу". Вона закликала городян гарненько запам'ятати ці дні. І коли пандемія відступить і люди знову зможуть "гуляти, обніматися, пити каву з друзями, насолоджуватися весною в горах з дітьми", їм потрібно постійно згадувати, що все це може закінчитися в одну секунду.

Читайте також: У Венеції обмежать туризм після завершення карантину