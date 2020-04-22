Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Мер цього іспанського міста заборонила містянам сумувати

  • 9
Мер містечка закликала брати приклад з дітей - фото 1
Мер містечка закликала брати приклад з дітей

Мер іспанського містечка Ла-Пола-де-Гордон (провінція Леон) Ноемі Гонсалес видала указ, в якому оголосила карантин "чарівним часом" і заборонила городянам сердитися, сумувати і нудьгувати.

Текст указу опублікований на офіційній сторінці мерії у фейсбуці.

Актуально: Сезон зірвано: іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії у 2020 році

У ньому йдеться про те, що протягом тих днів, які людям залишилося провести у режимі ізоляції, "суворо забороняється сердитися". Всі суперечки слід вирішувати доброзичливо, "з усмішкою, обіймами і поцілунками". Заборонено "сумувати, журитися, впадати у відчай і нудьгу".

Мер цього іспанського міста заборонила містянам сумувати - фото 399599

Гонсалес закликала городян брати приклад з дітей, "які так добре себе поводять та діляться радістю зі своїми близькими".

Мер впевнена, що карантин піде на користь, допоможе забути всі старі образи і "відкриє шлях до нового світу". Вона закликала городян гарненько запам'ятати ці дні. І коли пандемія відступить і люди знову зможуть "гуляти, обніматися, пити каву з друзями, насолоджуватися весною в горах з дітьми", їм потрібно постійно згадувати, що все це може закінчитися в одну секунду.

Читайте також: У Венеції обмежать туризм після завершення карантину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
  • 20 квітня, 16:21
  • 903
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1850
Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
  • 19 квітня, 17:25
  • 2202
Загрузка...
Новини