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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

На екзопланеті недалеко від Землі помітили воду

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Маса планети перевершує масу Юпітера у сім разів - фото 1
Маса планети перевершує масу Юпітера у сім разів / what-is-this

Астрономи помітили в атмосфері екзопланети, яка обертається навколо зірки HR 8799 в сузір'ї Пегаса, воду.

Вік материнської зірки HR 8799 оцінюється у 30 мільйонів років.

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У 2008 році астрономи почали спостереження за трьома планетами системи, HR 8799b, c і d, а у 2010 році була відкрита HR 8799. У ході нових спостережень дослідники отримали дані про планету HR 8799 c – гігантську газову планету, маса якої перевершує масу Юпітера у сім разів. Отримані зображення підтвердили, що в її атмосфері є вода і відсутній метан.

"Наразі, завдяки обсерваторії Кека, ми можемо дізнатися про фізику і динаміку цих гігантських планет, які зовсім не схожі на планети Сонячної системи. Наприклад, тепер ми впевнені у відсутності метану на цій планеті", – заявив автор дослідження Цзи Ван.

На екзопланеті недалеко від Землі помітили воду - фото 291097
На екзопланеті недалеко від Землі помітили воду

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Джерело: naked-science
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