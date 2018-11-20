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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Науковці вперше показали 3D-модель чорної діри у центрі Чумацького Шляху: відео

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Чорна діра - фото 1
Чорна діра / dnaindia

Чорну діру Стрілець А* вперше візуалізували у віртуальній реальності. У журналі Computational Astrophysics and Cosmology вчені представили дані досліджень.

Ця чорна діра розташована у центрі Чумацького Шляху. Для створення серії зображень вчені використовували останні астрофізичні моделі. На відео об'єкт можна розглядати з будь-якого боку.

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Фахівці вважають, що симуляція допоможе при вивченні чорних дір. Експерти сподіваються за допомогою проекту привернути увагу громадськості до дослідження космосу.

Симуляція, як стверджують вчені з Нідерландів і Німеччини, створює одне з найбільш реалістичних зображень. Вона дозволить більше дізнатися про виникнення і поведінку чорних дір.

Хейно Фальке з Університету Радбуда зазначає, що подібна візуалізація сприяє точному уявленню образу чорної діри. На його думку, ці об'єкти виглядають не так, як звикли уявляти люди.

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Джерело: youtube
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