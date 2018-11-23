На МКС знайшли дискети, яким 20 років

Німецький астронавт і командир МКС Олександр Герст знайшов на станції папку зі старими дискетами.

Ці дискети залишив перший екіпаж МКС майже 20 років тому!

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Дискети трапилися Олександру Герсту на очі у шафі на МКС, яку "не відкривали дуже давно". За його словами, вони вже перетворилися на музейний експонат, тому навряд чи вдасться дізнатися, що на них записано.

При цьому дві дискети виявилися навіть підписані: "Шеп" і "Сергій". Ймовірно, вони належать Вільяму Шеперду і Сергію Крикальову, учасникам першої експедиції на МКС. Вони пробули на станції 136 днів з листопада 2000 року по березень 2001 року. Крім цього, серед дискет знайдена збірка програм для Windows 95/98.

I found a locker on the @Space_Station that probably hasn't been opened for a while... / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde... #SpaceStation20th pic.twitter.com/XOc3FS8tMm — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 20 листопада 2018 р.

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