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На цьому фото – хлопчик і дівчинка: більшість людей помиляються у виборі
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Чи вірите ви в те, що є фотографії, побачивши які, ви не зможете зрозуміти, хлопчик на них чи дівчинка? Якщо ви думаєте, що стать завжди просто визначити, то ви сильно помиляєтеся.
Отже, погляньте на дві фотографії. Як ви думаєте, хто з них хлопчик, а хто дівчинка? Більшість людей, яким ставлять це запитання, відповідають на нього неправильно. Чи готові почути правильну відповідь?
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На першій фотографії зображена дівчинка на ім'я Тіна з Белграда. Її коротка зачіска і риси обличчя вводять багатьох людей в оману. На другому фото хлопчик на ім'я Сон, який живе в Сараєво. Дивлячись на ці дві фотографії, дійсно складно зрозуміти, хто є хто.
Як бачите, фотограф підібрав дітей, які максимально схожі між собою, перед фотосесією їм зробили схожі зачіски і сказали однаково усміхнутися. Ім'я фотографа Олів'є Сутер, і насправді ці фото зроблені не просто так. Мета його проєкту показати, що діти з двох різних, ворогуючих країн дуже схожі між собою і людям треба навчитися жити в мирі та злагоді заради щастя майбутнього покоління.
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