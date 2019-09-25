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Нова оптична ілюзія розбурхала інтернет: що бачите ви?

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Інтернет-ілюзія - фото 1
Інтернет-ілюзія / quiznhe

На популярному американському сервісі imgur один з користувачів виклав фотографію, яка стала мозковим штурмом для усіх інших.

Це – звичайна на вигляд фотографія, на якій зображені хлопець і дівчина, які обіймаються, стоячи на березі.

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Дівчина смаглява, хлопець теж, має темну шкіру, і ми це бачимо на знімку. Так чому ж ця фотографія ставить так багато запитань? А тому, що з фотографії ми бачимо, що темношкіра жінка має великі темні чоловічі ноги!

Людина, яка запостила цей знімок сказала в коментарі, що це зводить її з розуму. Секрет цієї оптичної ілюзії в шортах хлопця, а точніше у їх біло-чорному кольорі. На фото саме через них не зрозуміти, кому які ноги належать?

Нова оптична ілюзія розбурхала інтернет: що бачите ви? - фото 357460

Читайте також: Це не те, чим здається: фото, які змусять поглянути двічі і зголодніти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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