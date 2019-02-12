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Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки

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Як виглядає справжня гра розуму - фото 1
Як виглядає справжня гра розуму / Арт блог

Від мозку залежить сприйняття того, що ми бачимо навколо. І саме цю особливість зорового апарату вирішив використовувати художник з Канади Роб Гонсалвес.

Існує такий витончений афоризм: "Очі – це вікна, через які мозок дивиться назовні".

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Ілюзії присутні у всіх сферах життя людини – від природних до оптичних. Їх спочатку сприймає людське око, влаштоване набагато досконаліше ніж будь-яка техніка, а потім підключається мозок. І коли ми бачимо картини-ілюзії Гонсалвеса, практично відразу ж включається гра розуму.

Ці картини завжди цікаві і нікого не залишають байдужими. Вони розраховані на оптичну ілюзію, яка залучає глядача у вир картини. І головним завданням, яке ставить перед собою автор, працюючи над своїми творами – є запитати сприйняття глядача і змусити шукати розмиту межу, що плавно переходить з одного предмета в інший.

Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки - фото 307293

Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки - фото 307294

Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки - фото 307296

Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки - фото 307297

Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки - фото 307298

Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки - фото 307299

Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки - фото 307295

Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки - фото 307300

Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки - фото 307301

Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки - фото 307302

Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки - фото 307303

Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки - фото 307304

Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки - фото 307305

Що ви бачите? Картини цього художника схожі на головоломки - фото 307306

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Джерело: pastemagazine
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