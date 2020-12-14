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На ці знаки Зодіаку завжди можна покластися

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Друзі - фото 1
Друзі / laautoserviss

Серед яких представників знаків Зодіаку найчастіше трапляються надійні люди? Цим людям точно можна довірити найпотаємніше і бути впевненим, що це залишиться тільки між вами.

Козеріг

Золото надійності забирає Козеріг. Людині цього знаку Зодіаку можна розповісти все що завгодно. І якщо його попередити, що це тільки між ним і вами, то так і буде. Козеріг ніколи не стане тріпатися, оскільки він цінує почуття інших. Всі секрети він понесе в могилу. І не видасть таємницю, навіть якщо його будуть катувати.

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Телець

Срібло належить Тельцю. Це один зі знаків Зодіаку, який свято вірить, що якщо творити зло, то воно обов'язково повернеться. І навпаки: добро платить добром. Тому Тельця можна назвати одною з найбільш надійних персон. Він ніколи не зробить людині боляче, розсекретивши всі її таємниці.

Лев

Лев закриває трійку найнадійніших знаків Зодіаку. Представники цього сузір'я справжні носії благородства. Вони не вміють зраджувати, от тільки якщо хтось стане у них на шляху, тоді варто начуватися.

На ці знаки Зодіаку завжди можна покластися - фото 439098

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Джерело: slovofraza
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