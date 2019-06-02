На честь принцеси Діани назвуть площу в Парижі

Це буде площа, яка розташована біля місця трагічної ДТП / gettyimages

Влада Парижа вшанує пам'ять принцеси Діани і назве на честь неї площу, яка розташована неподалік того місця, де сталася смертельна аварія у 1997 році.

Колишня назва площі – Плас де л'Алма (Place de l'Alma). За нову назву міська влада проголосує в червні.

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Парижани і туристи часто приносять квіти на місце катастрофи, і якщо жителі міста вважають, що це місце пов'язане з Діаною, то воно повинно і називатися на честь неї, вважають у паризькій мерії.

Нагадаємо, що раніше показали невідомі фото принцеси Діани. Несподівану знахідку зробили спадкоємці літнього подружжя Констеблів зі Стаффордширу. У звичайній коробці 26 років лежали різдвяні листівки з фотографіями леді Діани, принца Чарльза й їх дітей – Вільяма та Гаррі.

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